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"وول ستريت جورنال": ترامب أوضح لنتنياهو أنه لن يعترض على ضرب إيران لكنه لن يدعمه هجوميا

السبت 14 يونيو 2025 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وول ستريت جورنال": ترامب أوضح لنتنياهو أنه لن يعترض على ضرب إيران لكنه لن يدعمه هجوميا



واشنطن/سما/

كشفت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي أبلغ نتنياهو في اتصال 12 يونيو أن واشنطن لن تمنع الهجمات الإسرائيلية على إيران، لكنها لن تقدم دعما عسكريا لهذه العمليات.

ووفقا لمصادر نقلت عنها الصحيفة، أشار نتنياهو خلال محادثته مع ترامب جرت في 12 يونيو إلى أن مهلة الستين يوما لإبرام اتفاق نووي مع إيران قد انتهت، وعلى إسرائيل الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه حذر السلطات الإيرانية من العواقب إذا لم توافق على اتفاق بشأن البرنامج النووي، وحثها على إبرامه على أي حال.

وقال الرئيس دونالد ترامب عقب الضربات الإسرائيلية على إيران  إن "إيران تعرضت لضربة مدمرة"، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت لا تزال تمتلك برنامجا نوويا.

وأوضح ترامب أنه "ليس قلقا من اندلاع حرب إقليمية نتيجة للهجوم الإسرائيلي على إيران، وأن واشنطن لا تزال تعتزم عقد اجتماع مع إيران يوم الأحد لكنه غير متأكد مما إذا كان سيعقد الآن".

وقال ترامب: "إيران أضاعت فرصة إبرام اتفاق والآن قد تتاح لهم فرصة أخرى وسنرى"، مشيرا إلى أنه "أمهل إيران 60 يوما ولم تلتزم واليوم هو الـ61".

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

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