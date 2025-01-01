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الجيش الإسرائيلي: طهران لم تعد تتمتع بالحصانة والطريق إليها بات معبدا

السبت 14 يونيو 2025 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: طهران لم تعد تتمتع بالحصانة والطريق إليها بات معبدا



القدس المحتلة/سما/

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طهران "لم تعد تتمتع بالحصانة والطريق إلى العاصمة الإيرانية بات معبدا".


وأضاف أدرعي في بيان اليوم السبت: "خلال ساعات الليلة الماضية شن سلاح الجو ضربة هجومية بمشاركة أكثر من 70 طائرة حربية استهدفت أكثر من 40 هدفا عسكريا في طهران شملت صواريخ وأنظمة متقدمة للدفاع الجوي إلى جانب بنى تحتية عسكرية أخرى".

وتابع "تحلق عشرات القطع الجوية بحرية فوق طهران وذلك بفضل ضرباتنا التي أزالت تهديدات عديدة".


من جهته، نقل موقع "واينت" العبري عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إيفي دوفرين، قوله إن "طهران لم تعد محصنة".

وأشار دوفرين في بيان إلى أن "الطريق إلى طهران قد تم تعبيده، وهاجمنا أكثر من 40 هدفا في جميع أنحاء طهران، إلى جانب البنية التحتية للسيطرة".

وأردف "تعمل عشرات الطائرات بحرية فوق طهران بفضل ضرباتنا الافتتاحية، هذه هي أعمق مسافة قطعناها حتى الآن في إيران، وقد أوجدنا حرية العمل الجوي إلى طهران، مما سيسمح لنا بالعمل وإحباط التهديدات".

وذكر "كان للمجيء إلى طهران أهمية استراتيجية وعملياتية واسعة، سنذهب إلى أي مكان ضروري لحماية مواطني إسرائيل".

وشنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب، ردا على هجوم إسرائيلي بدأ أمس الجمعة 13 يونيو، مستهدفا منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعدد من علماء الذرة.

وأدت الضربات الصاروخية الإيراني إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل. 

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