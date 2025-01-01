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السعودية تتحدث عن الوضع البيئي بعد قصف إسرائيل محطات تخصيب يورانيوام بإيران - سما الإخبارية

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السعودية تتحدث عن الوضع البيئي بعد قصف إسرائيل محطات تخصيب يورانيوام بإيران

السبت 14 يونيو 2025 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تتحدث عن الوضع البيئي بعد قصف إسرائيل محطات تخصيب يورانيوام بإيران



الرياض/سما/

أوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية الوضع البيئي في محيط محطتي تخصيب اليورانيوم "نطنز" وأصفهان" في طهران جراء الهجوم الإسرائيلي الذي تعرضت له إيران أمس الجمعة.

 

وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "لا يوجد تلوث بيئي في محيط محطتي "نطنز" و "أصفهان" لتخصيب اليورانيوم، بناء على ما تلقاه مركز عمليات الطوارئ النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن حادث نووي، من إحاطة من مركز الأحداث الطارئة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عما ورده من الهيئة الرقابية النووية الإيرانية".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق، أنه استهدف محطة نطنز النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، لتكون أحد الأهداف العديدة التي هاجمها ضمن عملية "الأسد الصاعد" التي أطلقها فجر أمس الجمعة.

كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجمعة، أن الضربات الإسرائيلية تسببت بأضرار مادية في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتدمير المنشأة المذكورة.

وفي وقت سابق، أعلن بهروز كمالوندي المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن أضرارا "محدودة" لحقت ببعض مناطق موقع تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، جنوب طهران، جراء الهجوم الإسرائيلي.

وشنت إيران ليل أمس وفجر اليوم السبت، عدة موجات من الإطلاقات الصاروخية باتجاه إسرائيل من الشمال حتى الجنوب، ردا على هجوم إسرائيلي بدأ أمس الجمعة 13 يونيو، مستهدفا منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين وعدد من علماء الذرة.

وأدت الضربات الصاروخية الإيراني إلى مقتل 3 إسرائيليين في المجمل، وإصابة العشرات، بالإضافة إلى دمار هائل لا سيما في تل أبيب وسط إسرائيل. 

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