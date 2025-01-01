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تاياني: "إسرائيل" حصلت على معلومات عن استعداد إيران لإنتاج 10 قنابل نووية

السبت 14 يونيو 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تاياني: "إسرائيل" حصلت على معلومات عن استعداد إيران لإنتاج 10 قنابل نووية



روما/سما/

قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، إنه لدى إسرائيل معلومات استخباراتية تفيد بأن "إيران جاهزة للحصول على عشر قنابل نووية خلال ستة أشهر".


وأضاف الوزير في كلمة في اجتماع مشترك للجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي البرلمان الإيطالي: "تشير الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنه كان بمقدور إيران امتلاك عشر قنابل نووية في أقل من ستة أشهر. لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية".


وذكر الوزير أن الوضع مقلق، وهو ما أكده التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن انتهاكات طهران لالتزاماتها بتخصيب اليورانيوم.

وأعرب تاياني عن أمله في أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني المقررة في 15 يونيو المقبل في مسقط.

وأشار تاياني إلى أن "الحكومة الإيطالية تؤيد خفض التصعيد. والآن، أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري مواصلة الحوار. وتدعم إيطاليا بشكل كامل المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني"، مذكرا بأن جولتين منها عقدتا سابقا في روما.

وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق النووي منذ أبريل، بوساطة عُمان. وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المفاوضات في مسقط يوم الأحد، إلا أن الغارات الإسرائيلية على إيران أثارت شكوكا حول إمكانية انعقادها.

في فجر يوم الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أطلقت عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.

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