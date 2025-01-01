الخارجية الإيرانية بشأن جولة المفاوضات الأحد مع واشنطن: نركز الآن على مواجهة العدو

طهران/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تعليقا على موقف بلاده من جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن والمقررة يوم غد الأحد، إن "التركيز الآن ينصب على مواجهة العدو".

وقال المتحدث اسماعيل بقائي، بخصوص المفاوضات التي كان من المقرر عقدها يوم الأحد في مسقط إن "تركيزنا الأساسي في الوضع الراهن هو مواجهة عدوان العدو".

وأضاف: "لقد فرض أعداء الدبلوماسية والسلام حربا ظالمة على الشعب الإيراني، كما أن الولايات المتحدة، رغم كل ادعاءاتها حول الحوار والدبلوماسية، قد ساندت عدوان الكيان الصهيوني، بما في ذلك استهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وتابع بقائي: "من الطبيعي أنه في ظل هذه الظروف، وطالما لم تتوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني، فإن المشاركة في الحوار مع طرف يعد الداعم الأكبر والمتعاون مع المعتدي، لا معنى لها إطلاقا".