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صاروخ إيراني أصاب مجمع وزارة الجيش الإسرائيلية (فيديوهات)

السبت 14 يونيو 2025 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صاروخ إيراني أصاب مجمع وزارة الجيش الإسرائيلية (فيديوهات)



القدس المحتلة/سما/

 أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أصاب نقطة في مجمع وزارة الجيش بالعاصمة تل أبيب.

وذكرت تقارير أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل أصاب منطقة غوش دان في العاصمة تل أبيب.

وقالت قناة فوكس الأمريكية إن مبنى داخل مجمع وزارة الجيش تعرض لقصف أثناء بث مباشر من المنطقة.

وخلال البث المباشر، شوهدت قوات الأمن وهي تُبعد طاقما تلفزيونيا من المنطقة، ولم تسمح له بتصويرها.

من ناحية أخرى، أفاد فريق البحث المعني بالمحتوى البصري في صحيفة نيويورك تايمز أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي “أظهرت أن نقطة في وسط تل أبيب، بما في ذلك مجمع وزارة الدفاع، تعرضت للقصف”.

ولم ترد بعد أي أنباء في الصحافة الإسرائيلية حول قصف مبنى وزارة الجيش في تل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الإسرائيلية ملزمة باتباع قواعد الرقابة التي يفرضها الجيش.

 

في السياق، أظهر مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة حجم الدمار الهائل في ريشون لتسيون نتيجة القصف الإيراني.

 
 

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