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إيران تعلن إسقاط مقاتلة “إف-35” إسرائيلية ثانية.

السبت 14 يونيو 2025 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن إسقاط مقاتلة “إف-35” إسرائيلية ثانية.



طهران/سما/

أعلنت قوات الدفاع الجوي الإيرانية أنها تمكنت من استهداف وإسقاط مقاتلة من طراز إف 35 تابعة لإسرائيل وذلك في أجواء غرب البلاد.

ووفق وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية اليوم السبت، تمكن الطيار من الخروج بمقعد النجاة، مشيرة إلى أنها الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها.

وأفادت بأن “الدفاع الجوي أصاب طائرتين حربيتين من طراز إف 35 تابعتين للكيان الصهيـوني، ودمرهما وأسقطهما”.

بدوره نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة “إكس”، صحة نبأ إسقاط طائرة حربية من طراز “إف-35” في إيران.

وادعت إيران أمس أيضا أنها أسقطت طائرتين إسرائيليتين خلال هجمات جوية على البلاد.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا قيل إنها لحطام إحدى الطائرتين.

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