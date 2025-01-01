الحرب على ايران : ارتفاع الدولار واليورو ..

وكالات / سما/

ارتفع سعر الدولار واليورو، وارتفع سعر النفط بنسبة 7.5%، ويترقب المستثمرون بداية أسبوع عاصف في بورصة تل أبيب، مع التركيز على أسهم الدفاع والسندات الحكومية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

فقد انخفض الشيكل بشكل حاد يوم الجمعة، قفز الدولار بأكثر من 1.5% ليصل إلى 3.62 شيكل؛ وارتفع اليورو بأكثر من 1% وأغلق فوق 4.15 شيكل.

وسيُولى اهتمام خاص لحركة السندات الحكومية الإسرائيلية وأسهم البنوك، التي تُعدّ مقياسًا للوضع الاقتصادي.

قطاع النفط والغاز المحلي: من المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 7.5% يوم الجمعة عقب اندلاع الحرب قد يدفع الأسهم ذات الصلة إلى الارتفاع. على الجانب الأقل تفاؤلاً، يُعزى إغلاق حقلي ليفياثان وكاريش إلى إغلاق شركتي ريشيو ونيوميد إنرجي التابعتين لمجموعة ديليك، بينما تُغلق شركة إنرجيان حقلي ليفياثان وكاريش.

وفي مجال الطيران والسياحة، فإن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل سوف يؤثر على تداول أسهم شركة العال ومنافستها الأصغر حجماً يسرائير

في سياق التداول، شهدت وول ستريت انخفاضات حادة يوم الجمعة، نتيجةً للمخاوف بشأن التداعيات العالمية للحرب: انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8%، وناسداك بنسبة 1.3%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.41%.