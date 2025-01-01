  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحرب على ايران : ارتفاع الدولار واليورو ..

السبت 14 يونيو 2025 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على ايران : ارتفاع الدولار واليورو ..



وكالات / سما/

ارتفع سعر الدولار واليورو، وارتفع سعر النفط بنسبة 7.5%، ويترقب المستثمرون بداية أسبوع عاصف في بورصة تل أبيب، مع التركيز على أسهم الدفاع والسندات الحكومية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

فقد انخفض الشيكل بشكل حاد يوم الجمعة، قفز الدولار بأكثر من 1.5% ليصل إلى 3.62 شيكل؛ وارتفع اليورو بأكثر من 1% وأغلق فوق 4.15 شيكل.

وسيُولى اهتمام خاص لحركة السندات الحكومية الإسرائيلية وأسهم البنوك، التي تُعدّ مقياسًا للوضع الاقتصادي.

قطاع النفط والغاز المحلي: من المؤكد أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 7.5% يوم الجمعة عقب اندلاع الحرب قد يدفع الأسهم ذات الصلة إلى الارتفاع. على الجانب الأقل تفاؤلاً، يُعزى إغلاق حقلي ليفياثان وكاريش إلى إغلاق شركتي ريشيو ونيوميد إنرجي التابعتين لمجموعة ديليك، بينما تُغلق شركة إنرجيان حقلي ليفياثان وكاريش.

وفي مجال الطيران والسياحة، فإن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل سوف يؤثر على تداول أسهم شركة العال ومنافستها الأصغر حجماً يسرائير

في سياق التداول، شهدت وول ستريت انخفاضات حادة يوم الجمعة، نتيجةً للمخاوف بشأن التداعيات العالمية للحرب: انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.8%، وناسداك بنسبة 1.3%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.41%.

الأكثر قراءة اليوم

قتلى وجرحى وانهيار مئات المباني..إيران تقصف "إسرائيل" بمئات الصواريخ البالستية

باحث مصري: مكتب تابع للموساد بدولة آسيوية جارة لإيران نفذ العملية في ايران

أول رد من خامنئي على الهجوم الإسرائيلي

دمار غير مسبوق وقتلى ومصابون.. ما الذي نعرفه عن هجوم إيران “الساحق” على إسرائيل؟..

إعلام عبري: تل أبيب في صدمة بعد الهجوم الإيراني..

نتنياهو اختار له اسما “توراتيا”.. غايات إسرائيلية غير معلنة من الهجوم على إيران أكبر من إزالة التهديد النووي

الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد سنعلن نتائجها لاحقا

الأخبار الرئيسية

IMG_0197

الجيش الإسرائيلي يغتال 9 علماء نوويين في الضربات على إيران.. ومجلس الأمن القومي الإيراني يناقش مواصلة الرد

مجزرة إسرائيلية جديدة بحق المجوعين.. 15 شهيدًا على الأقل وعشرات الإصابات وسط قطاع غزة

وزير الحرب الإسرائيلي يهدد بـ”حرق طهران” إن واصل خامنئي في إطلاق المزيد من الصواريخ على إسرائيل

مصدر عسكري إيراني : الحرب ستتوسع الأيام القادمة لتشمل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة

مسؤولٌ رفيعٌ بالموساد: الحرب الطويلة مع ايران ستُقوِّض الاستقرار بالمنطقة وهي أسوأ سيناريو لإسرائيل..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية