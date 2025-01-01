الإعلان في إيران عن استشهاد جنرالين كبيرين في الضربات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت البلاد

طهران /وكالات /

استشهد جنرالان إيرانيان كبيران في الضربات الإسرائيلية، على ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني السبت، في وقت تواصل إسرائيل استهداف قدرات إيران العسكرية والنووية.

وأورد التلفزيون “استشهاد” اللواء غلام رضا محرابي رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة الإيرانية واللواء مهدي رباني نائب رئيس شؤون العمليات في هيئة الأركان العامة.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة.

وصباح السبت، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي أن الهجمات الإيرانية أدت إلى “3 قتلى و172 مصابا بينهم حالة خطيرة و16 متوسطة”.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “حدث خطير جدا” في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.