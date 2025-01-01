استهداف المدنيين ..: 60 شهيدا ايرانيا بينهم 20 طفلا بعد استهداف مجمع سكني في طهران ..

طهران / وكالات /

افاد ‏التلفزيون الإيراني بمقتل 60 شخصا بينهم 20 طفلا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في طهران مساء يوم الجمعة.

وأكد التلفزيون في تقرير أن 20 طفلا كانوا من بين الضحايا وتم انتشال جثامين عشرة منهم حتى الآن.

ولفت إلى أن عملية رفع الأنقاض متواصلة وتم انتشال 38 جثة حتى الآن.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة 13 يونيو، بشن سلسلة من الضربات الجوية الواسعة وغير المسبوقة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية. استهدفت هذه الضربات منشآت نووية، مصانع صواريخ باليستية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين، ضمن عملية أطلق عليها الاسم الرمزي "عم كلافي" (الأسد الصاعد).

وردا على الهجوم الإسرائيلي، ردت إيران مساء الجمعة ولغاية فجر اليوم السبت، بموجات صاروخية ضخمة.