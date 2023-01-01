غزة : عشرات الشهداء في استهدافات إسرائيلية متصاعدة وتواصل قطع الإنترنت عن القطاع

غزة/سما/

تواصلت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا بينهم باحثون عن مساعدات، في وقت لا تزال فيه التحذيرات تتصاعد بشأن تفاقم الكارثة الإنسانية، وذلك في اليوم الـ88 لاستئناف العدوان الذي بدأ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد وثّق مجمع الشفاء الطبي استشهاد 4 مواطنين في استهدافات منفصلة، بينهم من كانوا ينتظرون المساعدات، بينما استقبل مستشفى شهداء الأقصى 9 شهداء إثر قصف استهدف مجموعة من المواطنين شرق المطاحن بدير البلح. كما أُصيب 13 مواطنًا على الأقل، معظمهم خلال انتظارهم المساعدات في محيط "حاجز نيتساريم" وسط القطاع، بحسب مستشفى العودة في النصيرات.

وفي شرق مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الاستهدافات الدامية طاولت شارع الشعف وأحياء الروضة والتفاح، أسفرت عن شهداء وجرحى، إلى جانب قصف محيط رمزون السنافور، فيما وثق شهيد قرب الجامع العمري في جباليا شمال القطاع.

وجاءت هذه الهجمات بعد إنذارات بالإخلاء الفوري لسكان أحياء مكتظة، رغم انعدام الملاجئ الآمنة، ما دفع وكالة "أونروا" إلى التحذير مجددًا من سياسة "التجويع والإبادة" التي تنتهجها إسرائيل، على لسان المفوض العام فيليب لازاريني، مؤكدًا أن آلية المساعدات الأميركية "لن تعالج الجوع المتفاقم".

سياسيًا، تواصلت الاتصالات في محاولة للتوصل إلى اتفاق، حيث بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، آخر التطورات في غزة، إلى جانب الملف النووي الإيراني.

ارتفاع حصيلة الضحايا

أعلنت مصادر طبية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55,207، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 127,821، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 103 شهداء، والإصابات 427، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4,924 شهيد، و15,780 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 245 شهيدا وأكثر من 2,152 إصابة، بينهم 21 شهيدا ارتقوا اليوم، فيما أصيب 245 مواطنا.

مجازر متواصلة.. شهداء وجرحى

استشهد 10 مواطنين على الأقل، وأصيب العشرات، يوم الجمعة، إثر تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 3 شهداء و10 جرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال جموع المواطنين، الذين ينتظرون وصول شاحنات مساعدات إنسانية على مقربة من شارع الرشيد الساحلي، وامتداد منطقة محور الشهداء جنوب مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال حشود المواطنين شمال غرب مدينة غزة، وتحديداً في منطقتي الواحة والسودانية بالقذائف المدفعية والرصاص ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم نقلوا إلى مجمع الشفاء.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون قرب منطقة جسر وادي غزة عقب إطلاق الاحتلال الرصاص صوب منتظري وصول مساعدات غذائية في منطقة مفرق الشهداء، نقلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح والدرج شرق مدينة غزة، مستهدفا منازل وممتلكات للمواطنين بعدد من الصواريخ، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق المدينة قذائف صوب تلك الأحياء، وشرق بلدة جباليا ومخيمها شمال القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدد من القذائف، وسط تحذيرات وتهديدات الاحتلال بإخلاء المنطقة وتهجير قسري للمواطنين.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وتسمع أصوات انفجارات شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، ناجمة عن عمليات نسف يقوم بها الاحتلال ضد منازل المواطنين.

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، يوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، جثامين تسعة شهداء، ارتقوا في قصف الاحتلال على المدينة فجر اليوم.

كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول جثمان شهيد و13 مصابا جراء غارتين للاحتلال على وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وسط ضعف في عمليات الاستجابة من طواقم الإسعاف والإنقاذ بسبب انقطاع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بعد استهداف الاحتلال البنية التحتية للاتصالات.

أسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح يوم الجمعة، على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وسط ضعف في عمليات الاستجابة من طواقم الإسعاف والإنقاذ بسبب انقطاع جميع خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة بعد استهداف الاحتلال البنية التحتية للاتصالات.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين شرق المطاحن جنوب دير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم 2 جنوب النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين على مفترق "السنافور" شرق حي التفاح بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واستهدف الاحتلال بالقصف المدفعي وإطلاق النار المكثف، مدينة حمد السكنية في خان يونس، جنوب القطاع.