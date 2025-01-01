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الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا إسرائيليا

السبت 14 يونيو 2025 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا إسرائيليا



طهران /وكالات /

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي تفاصيل أهداف الضربات الصاروخية على إسرائيل، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدا أن الضربات استهدفت 150 موقعا تم تحديدها مسبقا بدقة.

وأكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي، اللواء أحمد وحيدي، أن العملية "استهدفت مواقع استراتيجية وحيوية في عمق الأراضي المحتلة"، مشيرا إلى أنها نفذت على مراحل، وبدقة عالية".

وقال وحيدي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إن "الضربات طالت قاعدة نواتيم الجوية، حيث كانت تتمركز طائرات F-35 وF-16 وF-15، بالإضافة إلى طائرات الشحن والتزود بالوقود الثقيلة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز الحرب الإلكترونية. وكانت هذه المواقع أيضا منطلقا للهجوم على إيران.

وأضاف: "تم استهداف تلغراف، وهو مركز جوي مهم يقع في قلب تل أبيب، كما تم استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية والمراكز الصناعية العسكرية.

وأوضح أن "أكثر من 150 هدفا تم تصميمها مسبقا بدقة، وقد حققت نتائج ناجحة للغاية، وتم تنفيذ العملية بدقة وعلى عدة مراحل".

وردا على الضربات التي نفذتها إسرائيل، قامت إيران بعملية "الوعد الصادق 3" بضرب أهداف عسكرية في إسرائيل، وفقا لما أعلنه الحرس الثوري الإيراني.

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