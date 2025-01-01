قتلى وجرحى وانهيار مئات المباني..إيران تقصف "إسرائيل" بمئات الصواريخ البالستية

القدس المحتلة/سما/

شنت إيران، مساء الجمعة وفجر السبت، هجوما واسعا بمئات الصواريخ البالستية على أهداف إسرائيلية وعلى 3 دفعات، في عملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، وسط أنباء عن وقوع قتيلين وعشرات الإصابات.

وأشارت وسائل إعلامية إسرائيلية إلى تفعيل صفارات الإنذار بشكل متواصل في مختلف المناطق، من الجنوب حتى الحدود الشمالية، مروراً بالقدس، و"تل أبيب"، والنقب، و"إيلات"، والعفولة، والناصرة العليا، وطبريا، حتى الجولان.

كما أشارت منصات إعلامية إسرائيلية إلى سقوط صاروخ في "ريشون لتسيون" جنوب "تل أبيب"، فيما سُجلت انفجارات عنيفة في مناطق عدة من الشمال، بما في ذلك حيفا.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إنه تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه "إسرائيل"، وإن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبان بشكل كامل في رمات غان قرب تل أبيب، وألحقت أضرارا بمئات المباني.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 21، في ضربة مبنى بمنطقة "ريشون لتسيون" قرب "تل أبيب"، منهم 3 في حالة خطيرة، 3 في حالة متوسطة، 2 في حالة خطيرة جدا، إلى جانب عدة محتجزين تحت الأنقاض.

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن الصواريخ الإيرانية سقطت على 7 مناطق وسط "إسرائيل"، عقب إطلاق الدفعة الأولى من الصواريخ الإيرانية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو إصابات مباشرة لمبان في تل أبيب بالصواريخ الإيرانية، وأوردت القناة 13 الإسرائيلية أن حريقا نشب قرب مقر وزارة الجيش في تل أبيب.

وأشارت القناة 13 إلى أن منطقة "تل أبيب الكبرى" شهدت الليلة دماراً غير مسبوق ولم تشهده من قبل، بفعل الصواريخ الإيرانية.

وتحدثت مصادر عبرية عن وقوع عدد من المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية وسط "إسرائيل".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع 50 إصابة في صفوف الإسرائيليين جرّاء القصف الإيراني.

وفي وقت سابق، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 40 مصاباً في الهجمات الصاروخية الإيرانية على "إسرائيل".

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية بدء الرد الإيراني "الساحق" بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية تجاه "إسرائيل".

وأكدت الوكالة استهداف وزارة الجيش الإسرائيلية مرتين خلال الهجوم الصاروخي على "إسرائيل".

وجاء الهجوم الإيراني ردا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، فجر اليوم، قلب العاصمة طهران، ضمن عملية عسكرية واسعة بعشرات الطائرات، واستهدفت مواقع حساسة لقادة عسكريين وعلماء نوويين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي.