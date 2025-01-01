القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، زاعما أنه تم إحراز تقدم في مجال إنتاج قنبلة نووية.

الجيش الإسرائيلي: إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" بتخصيب اليورانيوم لمستويات عسكرية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "في الأشهر الأخيرة، قدمت المعلومات الاستخباراتية المتراكمة أدلة على أن النظام الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة. إن تضافر جهود النظام الإيراني لإنتاج آلاف الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إلى جانب مركبات التخصيب اللامركزية والمدعمة في منشآت تحت الأرض، يمكنه من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات عسكرية، مما يمكنه من الحصول على سلاح نووي في غضون فترة زمنية قصيرة. إضافة إلى ذلك، في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص منذ بداية الحرب، تمّ إحراز تقدّم ملموس في جهود النظام الإيراني لإنتاج مكونات أسلحة معدة لصنع قنبلة نووية".



وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "النظام الإيراني يعمل منذ عقود على امتلاك سلاح نووي. وقد حاول العالم بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة لوقفه، لكن النظام رفض التوقف".

وقال: "يكشف جيش الدفاع الإسرائيلي لأول مرة أن النظام الإيراني يطور خطة سرية للتقدم التكنولوجي في جميع جوانب تطوير سلاح نووي. في إطار هذه الخطة، عمل كبار العلماء النوويين في إيران سرا على تطوير جميع المكونات اللازمة لتطوير سلاح نووي".

وتابع أنه "في الأشهر الأخيرة، تسارع هذا البرنامج بشكل ملحوظ، مما جعل النظام الإيراني أقرب بكثير من امتلاك سلاح نووي. وهذا دليل واضح على أن النظام الإيراني يسعى للحصول على سلاح نووي".

وختم الجيش الإسرائيلي بالقول إنه "لم يتبق لدولة إسرائيل خيار آخر. يقع على عاتق جيش الدفاع الإسرائيلي واجب الدفاع عن المدنيين في إسرائيل، وسيواصل القيام بذلك".



