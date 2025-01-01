"إسرائيل" تحذر مواطنيها وتصدر توجيهات عاجلة

القدس المحتلة/سما/

أصدرت غرفة الطوارئ في وزارة المواصلات الإسرائيلية توجيهات تتعلق بالنقل العام في البلاد، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة، داعية إلى التزام السكان بها.



وقالت غرفة الطوارئ في تحديث، صباح الجمعة: "نظرا لحالة الطوارئ والتعليمات المشددة للدفاع المدني في مختلف أنحاء البلاد، سيتم تشغيل وسائل النقل العام بشكل محدود جدا، مع التركيز على خدمة المستشفيات والمواقع الحيوية فقط".

وأضافت أنه "في هذه المرحلة، حركة القطارات الثقيلة (قطارات إسرائيل) مستمرة كالمعتاد، وفي حال سماع صفارات إنذار، يجب الالتزام بتعليمات طواقم القطارات، المحطات، والجبهة الداخلية".

وتابعت "لتسهيل مغادرة المسافرين من مطار بن غوريون، فعلت شركة قطارات إسرائيل رحلات خاصة لإخلاء الركاب من منطقة المطار".

واوضحت أن القطارات "الخفيفة" في القدس وتل أبيب ستتوقف تماما عن العمل حتى إشعار آخر.

ونوهت إلى أن "المعلومات المعروضة في تطبيقات ومواقع المواصلات العامة قد لا تعكس بشكل دقيق الخطوط التي ستعمل فعليا، لذلك ينصح بالتحقق مباشرة عبر مراكز الاتصال الخاصة بمشغلي المواصلات العامة".

وأشارت إلى أنه "سيتم نشر معلومات إضافية لاحقا وفقا للتطورات وتعليمات الجبهة الداخلية".

وكانت قناة "أخبار أمنية من الميدان بلا رقابة" العبرية ذكرت، مساء الخميس، بأن هجوما إلكترونيا شن على البنية التحتية للإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف المصدر في تدوينة على صفحته الرسمية على منصة "تلغرام"، أن الهجوم الإلكتروني أسفر عن انقطاعات في جميع المدن.

كما أشار أيضا إلى أن الهجوم عطل إشارات المرور في إسرائيل.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، كما استهدفت قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" بمقتل اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وفي المقابل، شدد مصدر إيراني مطلع في تصريح لوكالة "إرنا"، على أن الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية سيكون "حاسما".

المصدر: RT