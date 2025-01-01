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القوات المسلحة الإيرانية تتعهد بـ"رد موجع" بعد الهجوم الإسرائيلي

الجمعة 13 يونيو 2025 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة الإيرانية تتعهد بـ"رد موجع" بعد الهجوم الإسرائيلي



طهران/سما/

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن "الرد بالمثل على الهجوم الإسرائيلي مؤكد"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا".


وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اليوم الجمعة: "العدو يقوم بأعماله العدوانية ويستمر في عدائه، أقول لشعب إيران العزيز: لا داعي للقلق. العدو الصهيوني، الذي نفذ هذا الهجوم بدعم من الولايات المتحدة واستهدف المناطق السكنية، سيدفع ثمنا باهظا".

وأشار إلى أن القوات المسلحة في حالة جهوزية تامة بنسبة 100% "وسيكون هناك رد قوي وموجع".

وأوضح: "لقد تم استهداف منازل عدد من المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين، وقد نال بعض القادة شرف الشهادة".

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق داخل البلاد، وأن "الكيان الصهيوني والولايات المتحدة سيدفعان ثمنا باهظا وسيتلقيان صفعة قوية".

وأكد شكارجي أن "القنوات المعادية تقوم بإثارة الفتنة، وعلى الناس أن يتلقوا الأخبار من وسائل الإعلام الرسمية، والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد، وسيتم تنفيذ رد بالمثل دون شك".

وقال: "استهدفت مناطق سكنية، وهذا يدل على ذل العدو، وعجزه عن المواجهة المباشرة مع البلاد".

وفجر الجمعة، شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، كما استهدفت قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" بمقتل اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية.

وذكر نتنياهو في مقطع مصور، نشره بعد نحو ساعة من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى مهاجمة "عدد كبير من الأهداف في جميع أنحاء إيران"، مضيفا أن "هدف هذه العملية غير المسبوقة، هو الإضرار بالبنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والقدرات العسكرية الإيرانية".

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