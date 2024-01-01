ترامب لفوكس نيوز: لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية ونأمل العودة إلى طاولة المفاوضات

واشنطن/سما/

في أول تعليق له على الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة لقناة فوكس نيوز إنه لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية ونأمل العودة لطاولة المفاوضات.



ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن الرئيس الأمريكي قوله إن الجيش الأمريكي لم يشارك بأي شكل في الضربات الجوية على إيران وسيبقى كذلك.

وقال ترامب لمذيع قناة فوكس نيوز، بريت باير، إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا ردت إيران على الضربات الإسرائيلية على أهداف نووية وعسكرية إيرانية، وأنه لا يزال ينوي استئناف المفاوضات النووية مع طهران.

وقال ترامب، وفقا لفوكس نيوز: "لا يمكن لإيران امتلاك قنبلة نووية، ونأمل في العودة إلى طاولة المفاوضات. سنرى. هناك العديد من الشخصيات في القيادة لن يعودوا". وذكرت رويترز أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يهدفون إلى مواصلة المحادثات النووية في عمان يوم الأحد.

وأفادت فوكس نيوز أن ترامب كان على علم بالضربات مسبقا، وأن الإدارة الأمريكية أبلغت "حليفا رئيسيا واحدا على الأقل في الشرق الأوسط" بحدوثها، لكنها لم تشارك، كما صرح وزير الخارجية ماركو روبيو سابقا.

وأبلغ الرئيس ترامب فوكس نيوز أن القيادة المركزية الأمريكية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات انتقامية إيرانية، وستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها وعن إسرائيل إذا ردت إيران.

لم يصرح روبيو، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل لحماية إسرائيل كما فعلت ردا على هجمات الصواريخ الباليستية السابقة التي استهدفتها في أبريل وأكتوبر من عام 2024.

وقال إن الولايات المتحدة جددت أيضا مخزونات إسرائيل من صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية في الأسابيع الأخيرة.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم الحكومة الأردنية في بيان إن الحكومة "لم ولن تسمح بأي انتهاك لمجالنا الجوي أو أن يكون ساحة معركة للصراع"، كما أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبا لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.