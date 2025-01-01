الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد سنعلن نتائجها لاحقا

طهران/سما/

قال الجيش الإيراني اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد وسيتم الإعلام عن نتائجها لاحقا.

وجاء في البيان: "لقد بدأ النظام الصهيوني السفاح والظالم عدوانه الجوي على أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشنّ هجمات على عدة مناطق من بلادنا. لقد تجنبنا حتى الآن فتح طريق الحرب، لكن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حرس الثورة الإسلامية، لن يتحمل هذا العدوان من قتلة الأطفال النجسين، وسفك دماء مواطنينا الأبرياء، وسيلقّن نتنياهو درسا مريرا.

ينبغي لشعبنا العزيز أن يحافظ على هدوئه واتزانه. يجب عليهم رفض أي شائعات قد تصدر عن عملاء هذا الكيان، وتجنّب الاقتراب من الثكنات والمراكز العسكرية، وانتظار لحظة أداء الواجب العام الذي سيتم إعلانه من قبل سماحة القائد المعظم.

في هذه اللحظات، تخوض القوات المقاتلة من الجيش والحرس الثوري معارك جوية في السماء.

وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بنتائج هذه العمليات لاحقا".

وشنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، كما استهدفت قيادات إيرانية وعلماء في المجال النووي.

وأفادت وكالة "تسنيم" بمقتل اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، إثر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة داخل إيران، وكذلك مقتل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري.

وأفيد كذلك عن إصابة مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، علي شمخاني، بجروح بالغة.

كما أشارت الوكالة إلى مقتل شخصيات إيرانية بارزة مرتبطة بالبرنامج النووي من بينهم العالمان النوويان مهدي طهرنجي رئيس الجامعة الحرة في طهران، وفريدون عباسي الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، كذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن أحمد رضا ذو الفقاري أستاذ الهندسة النووية قتل في الهجوم الإسرائيلي.

وذكر مصدر في جهاز "الموساد" لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن قائمة القادة الإيرانيين الذين تم اغتيالهم طويلة وغير مسبوقة في التاريخ الاستخباري.