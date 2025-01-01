أول رد من خامنئي على الهجوم الإسرائيلي

طهران/سما/

توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إسرائيل برد قوي عقب تنفيذها هجوما عنيفا على عدة مناطق في الجمهورية الإسلامية.



وقال خامنئي في رسالة: "أيها الشعب الإيراني العظيم! أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة، ومدّ يده الآثمة والملطخة بالدماء إلى داخل بلدنا العزيز، كاشفا أكثر من أي وقت مضى عن طبيعته الخبيثة عبر استهدافه للمناطق السكنية".

وأضاف: "يجب أن ينتظر هذا الكيان عقابا شديدا. اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه، بإذن الله".

وتابع خامنئي: "في هجمات العدو، نال عدد من القادة والعلماء شرف الشهادة، وسيواصل خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا، بإذن الله"، مؤكدا أنه من خلال "هذا العمل الإجرامي، رسم الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما، وسيتلقاه حتما".

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بخير وهو يراقب الوضع عن كثب.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية بأن علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإسرائيلي، فيما أكد التلفزيون الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأصدرت الجبهة الداخلية تعليمات بمنع كافة النشاطات وجرى إخلاء مطار "بن غوريون" من المسافرين وإلغاء كافة الرحلات وإغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر.