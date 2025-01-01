  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول رد من خامنئي على الهجوم الإسرائيلي

الجمعة 13 يونيو 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد من خامنئي على الهجوم الإسرائيلي



طهران/سما/

توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إسرائيل برد قوي عقب تنفيذها هجوما عنيفا على عدة مناطق في الجمهورية الإسلامية.


وقال خامنئي في رسالة: "أيها الشعب الإيراني العظيم! أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة، ومدّ يده الآثمة والملطخة بالدماء إلى داخل بلدنا العزيز، كاشفا أكثر من أي وقت مضى عن طبيعته الخبيثة عبر استهدافه للمناطق السكنية".

وأضاف: "يجب أن ينتظر هذا الكيان عقابا شديدا. اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه، بإذن الله".

وتابع خامنئي: "في هجمات العدو، نال عدد من القادة والعلماء شرف الشهادة، وسيواصل خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم فورا، بإذن الله"، مؤكدا أنه من خلال "هذا العمل الإجرامي، رسم الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما، وسيتلقاه حتما".

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بخير وهو يراقب الوضع عن كثب.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة "نورنيوز" الإيرانية بأن علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الإسرائيلي، فيما أكد التلفزيون الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأصدرت الجبهة الداخلية تعليمات بمنع كافة النشاطات وجرى إخلاء مطار "بن غوريون" من المسافرين وإلغاء كافة الرحلات وإغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر.

الأكثر قراءة اليوم

ايران ترد على تهديدات تل ابيب: سنطلق مئات الصواريخ البالستية فورًا

الكشف عن تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

إعلام عبري: الجيش أبلغ نتنياهو عدم قدرة إسرائيل وحدها على مواجهة إيران

إدارة ترامب تحذر اسرائيل من رد ايراني قد يتسبب بخسائر بشرية كبيرة اذا قصفت منشآتها النووية ..

ترامب: نقترب من اتفاق مع ايران ولا اريد أن تتدخل إسرائيل وتخربه..

تداعيات الضربة على إيران.. إسرائيل تكشف عن بنك أهدافها وكاتس يهدد طهران بدفع الثمن

الأخبار الرئيسية

تداعيات الضربة على إيران.. إسرائيل تكشف عن بنك أهدافها وكاتس يهدد طهران بدفع الثمن

خامنئي: الكيان الصهيوني كتب لنفسه مصيرا مريرا وسيلقاه بالتأكيد..

الكشف عن تفاصيل 3 عمليات نفذها الموساد داخل إيران بالتزامن مع الهجوم الجوي

ترمب: أُبلغت مسبقاً بالضربات الإسرائيلية على إيران ونامل عودنهم للتفاوض قريبا

IMG_0172

اسرائيل تهاجم ايران وتغتال قائد الحرس الثوري وعلماء بالطاقة الذرية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية