عشرات الشهداء والجرحى وأوامر إخلاء جديدة في قطاع غزة

سما / وكالات /

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 88 لعودة الحرب مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى 62 شهيدا منذ فجر الخميس.

ويستمر انقطاع الإنترنت عن مدينة غزة وشمال القطاع اليوم الرابع.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة وسط خان يونس جنوب القطاع ما انعكس بشكل خطير على الخدمات التي يقدمها مشفى ناصر في ظل أوامر الإخلاء التي شملت المربع الذي يقع فيه.

جنوب القطاع

وارتقى 3 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين بقصف على منطقة بطن السمين جنوب خان يونس في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وخلال 24 ساعة استشهد 8 من متلقي المساعدات في رفح.

وسط القطاع

وارتقى شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين شرق المطاحن جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب 3 مواطنين إثر طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من مسجد الشقاقي بمخيم 2 جنوب النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيب 15 مواطنًا إثر إطلاق النار على متلقي المساعدات في محور نتساريم.

وكان 6 مواطنين استشهدوا في قصف تجمع قرب دوار مكي بمخيم المغازي وسط القطاع.

غزة والشمال

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان 8 مواطنين استشهدوا في القصف المتواصل على شمال قطاع غزة.

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مشافي القطاع 103 شهيد، و 427 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 55207 شهيدًا و 127821 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (4924 شهيد، 15780 مصابًا).