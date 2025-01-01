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أبرز القادة العسكريين وكبار علماء الذرة الإيرانيين الذين استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي العنيف على إيران

الجمعة 13 يونيو 2025 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز القادة العسكريين وكبار علماء الذرة الإيرانيين الذين استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي العنيف على إيران



طهران /وكالات /

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية استشهاد عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.
وقال الجيش الإيراني إن القوات المسلحة والحرس الثوري يخوضان حاليا معارك في سماء البلاد سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا.
ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف عديد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.
كما أفاد موقع والا الإسرائيلي -نقلا عن مصادر أمنية- بوجود احتمال كبير بتصفية هيئة الأركان الإيرانية، ومن بينها رئيس الأركان، وعلماء ذرة في الضربة.

 

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي حتى الآن:
1- قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي.
2- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

 

3- قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد.
4- أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري.
5- العالم النووي مهدي طهرانجي.
6- العالم النووي فريدون عباسي.
كما نقلت وسائل إعلام إيرانية ما وصفتها بالتقارير غير المؤكدة عن اغتيال رئيس جامعة آزاد الإسلامية محمد مهدي طهرانجي، وإصابة علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني في الهجوم الإسرائيلي ونقله للمستشفى في حالة حرجة.

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