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إسرائيل: إيران أطلقت 100 مسيّرة ونواجه ساعات صعبة قادمة..

الجمعة 13 يونيو 2025 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: إيران أطلقت 100 مسيّرة ونواجه ساعات صعبة قادمة..



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إيران أطلقت 100 طائرة مسيرة على إسرائيل ويجري التعامل معها، وذلك عقب الهجوم الواسع الذي شنته إسرائيل فجر اليوم الجمعة واستهدفت به مواقع نووية داخل إيران وقتلت قادة عسكريين كبار وعلماء ذرة.

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي إيفي ديفرين لصحفيين صباح اليوم أن أمام إسرائيل "ساعات صعبة"، في توقع للرد العسكري الإيراني على الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث أن 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران وضربت حوالي مئة هدف في مناطق إيرانية مختلفة، كما تم استخدام 300 قنبلة في إطار تنفيذ تلك الهجمات، وأشار إلى أن الطائرات الحربية "تواصل مهاجمة" منشآت نووية في إيران.

وفجر اليوم الجمعة، شنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم بينما أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسبا لرد إيراني بضربات صاروخية وطائرات مسيرة.

وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية بعدها مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي، من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري، وقائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد وعدد من العلماء النووين.

وتوعد خامنئي إسرائيل بعقاب شديد قائلا "أعد الكيان الصهيوني لنفسه بهذه الجريمة مصيرا مريرا ومؤلما وسوف يناله لا محالة".

وفي السياق قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان الثمن، وتوعد برد قاس على الاعتداءات الإسرائيلية.

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