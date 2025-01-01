الأمم المتحدة: انهيار شبكة الإنترنت بغزة يشل عمليات الإغاثة الإنسانية..

نيويورك /سما/

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، إن انهيار شبكة الإنترنت في قطاع غزة تسبب بشلل تام في عمليات الإغاثة الإنسانية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية المكثفة في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن انقطاع الاتصال يُعتقد أنه ناتج عن "أعمال عسكرية عنيفة"، ما أدى إلى تعطيل كامل لخدمات الطوارئ، وقطع التواصل بين المدنيين والجهات التي تقدم الدعم المنقذ للحياة.

وأضاف أن "جميع شرايين الحياة المرتبطة بخدمات الطوارئ والتنسيق الإنساني وتبادل المعلومات الحيوية في غزة باتت معطلة"، محذرًا من أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد تدهورًا مع تعذر إيصال المساعدات أو تقييم الاحتياجات على الأرض.