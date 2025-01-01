معاريف : الكنيست يقر مشروع قانون لخصم مبلغ سنوي من أموال المقاصة

القدس المحتلة/سما/

وافقت الكنيست الليلة الماضية، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بتجميد وخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لحركة حماس، حسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وقد أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 38 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من النقاش.

وينص مشروع القانون على تجميد مبلغ سنوي من أموال المقاصة، وهو نفس المبلغ الذي دفعته السلطة لحماس في العام السابق. وسيُحدد هذا المبلغ بناءً على تقرير سنوي يقدمه وزير الحرب الإسرائيلي للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي للموافقة عليه، ويُعرض على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

كما تقرر أن الأموال المُجمدة لن تُعاد إلى السلطة، بل ستُخصص كتعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين على يد حماس.