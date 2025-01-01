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الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس بما فيها مشفى ناصر

الجمعة 13 يونيو 2025 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خان يونس بما فيها مشفى ناصر



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة انه نتيجة قيام الاحتلال الاسرائيلي بالإتصال وتبليغ سكان منطقة مجمع ناصر الطبي ومحيطها بأنها منطقة إخلاء وعمليات، تسبب ذلك في حدوث حالة من الهلع بين المرضى والمواطنين.

واكدت ان الإحتلال الإسرائيلي يزيد من وتيرة تعمد إخراج المجمع عن الخدمة بإستهداف المربعات السكنية المحيطة وإخلاء السكان.

وأشارت إلى أن مجمع ناصر الطبي هو المكان الوحيد في المحافظة الجنوبية الذي يقدم الخدمات تخصصية كخدمة غسيل الكلى والحضانات والعناية المركزة والعمليات، وتوقفها يعني قتل مئات المرضى وحدوث كارثة إنسانية.

وأضافت :"بعدما أفرغ الإحتلال محافظة شمال قطاع غزة من المستشفيات، يواصل بكل عنجهية تمرير خططه بضرب المنظومة الصحية وإفراغ المحافظة الجنوبيةمن المشافي".

وجددت وزارة الصحة النداء العاجل إلى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري لحماية المؤسسات الصحية وتمكين إستمرارها في تقديم الرعاية الطبية.

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