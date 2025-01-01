ايران ترد على تهديدات تل ابيب: سنطلق مئات الصواريخ البالستية فورًا

طهران /وكالات /

كشف مسؤولون إيرانيون أن طهران ستطلق مئات الصواريخ الباليستية فورا على إسرائيل إذا نفذت تل ابيب أي عملية عسكرية على أراضينا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني: "نحن مستعدون للتعامل مع أي حرب على أي مستوى. نحذر العدو من ارتكاب أي خطأ، وأن يدرس العواقب بعناية. العدو يهددنا أحيانًا، لكننا نقول إننا على أهبة الاستعداد".

في غضون ذلك، صرّح قائد الحرس الثوري، حسين سلامي: "تستغلّ الترويكا الأوروبية وواشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاضعة لتأثير الصهيونية، للضغط على إيران للحصول على تنازلات. تصرفات الدول الغربية والولايات المتحدة هي حرب نفسية تهدف إلى الضغط علينا لإنهاء برنامجنا النووي. سنستبدل أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشأة فوردو. سنُشغّل مجمعًا ثالثًا لتخصيب اليورانيوم، وسنُهيئ له مكانًا آمنًا. سنبدأ التخصيب".

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن عدة وزارات حكومية عقدت مؤخرًا نقاشًا مغلقًا وسرّيًا تناول الاستعداد لاحتمالية هجوم إسرائيلي على إيران ، أو هجوم إيراني على إسرائيل. والافتراض العملي (وهو غير مُلزم) هو إمكانية وقوع مثل هذا الهجوم. وكان عنوان النقاش "الاستعداد لهذا الاحتمال"، والاستعداد لاحتمال وقوعه دون سابق إنذار ذي شأن.

وفقًا للتقديرات التي عُرضت على المشاركين في النقاش، والتي أُزيلت منها الهواتف المحمولة، في حال شنّ هجوم إسرائيلي على إيران، من المتوقع اندلاع جولة قتالية تستمر لفترة زمنية غير معروفة. وتشير التقديرات إلى أن آلاف الصواريخ الثقيلة، التي يبلغ وزنها حوالي 700 كيلوغرام، ستسقط على إسرائيل. سيتوقف الاقتصاد تمامًا خلال الأيام القليلة الأولى (ما بين يومين وأربعة أيام)، ثم سيعود إلى العمل في وضع الطوارئ.

وتشمل الاستعدادات الافتتاح الفوري لجميع الملاجئ العامة (أكثر من عشرة آلاف)، وإعداد البنية التحتية والملاجئ لمختلف الاحتياجات، ومناطق الإخلاء، وتوسيع المستشفيات، والتحضير الخاص من قبل قيادة الجبهة الداخلية، وما إلى ذلك.

أفادت قناة NBC اليوم أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على إيران دون مساعدة من الولايات المتحدة. كما أفادت التقارير أن الهجوم المخطط له قد يُنفذ خلال الأيام المقبلة. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن "دولة صديقة في المنطقة حذرت طهران من هجوم محتمل على إسرائيل".