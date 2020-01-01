رونين بار يكشف: "الشاباك عارض تحويل الأموال من قطر إلى حماس..

القدس المحتلة/سما/

عرض رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، الذي سيُنهي مهامه خلال الأيام المقبلة، نتائج تحقيق داخلي أجراه الجهاز بشأن تحويل أموال من قطر إلى قطاع غزة بموافقة الحكومة الإسرائيلية. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وفي رده على استفسار عضو الكنيست تشيلي تروبر، كشف بار أن الجهاز حذّر "في مناسبات عديدة" "صناع القرار على المستوى السياسي" من أن الأموال القطرية تُعزز حماس وتُموّل العمليات العسكرية.

وكتب: "على مر السنين، عارض الشاباك تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة. وبعد أن سمح المستوى السياسي بذلك، أوصى الشاباك بآليات للحد من المخاطر واقترح بدائل لتحويل الأموال".

وفي التفاصيل..

وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت فقد كتب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) هذه الكلمات في رسالة ردًا على عضو الكنيست هيلي تروبر، الذي اتصل به عقب المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء في نهاية مايو، والذي عرض فيه روايةً لإخفاقات السابع من أكتوبر (الذي وُصف بـ"خطاب التقلب")، وكتب أن نتنياهو وجّه اتهاماتٍ خطيرةً لجهاز الأمن العام: "زعم رئيس الوزراء أن الأموال القطرية حُوّلت إلى حماس بتوصية من الشاباك، وأنك ومسؤولين أمنيين آخرين "أشيدتم" بقطر، على حدّ تعبير رئيس الوزراء. إضافةً إلى ذلك، ادّعى رئيس الوزراء أن الأموال استُخدمت للاحتياجات المدنية فقط (100 ألف سلعة أساسية، والكهرباء، والصرف الصحي، وفقًا لزعمه) ولم تُحوّل للاحتياجات العسكرية وتعزيز قوة المنظمة الإرهابية".

كان ردّ الشاباك مُفصّلاً، حيث كتب: "على مرّ السنين، عارض الشاباك تحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة. وبعد أن سمح المستوى السياسي بذلك، أوصى الشاباك بآلياتٍ للحدّ من المخاطر، وعرض بدائل لتحويل الأموال. وقد أبلغ الشاباك صناع القرار في المستوى السياسي وفي المؤسسة الأمنية في مناسباتٍ عديدة، وعلى مرّ السنين، بأنّ الأموال القطرية، المُخصّصة ظاهريًا للاحتياجات الحالية وإعادة الإعمار، تُقوّي حماس، وتجد طريقها لتمويل العمليات العسكرية".

وراء هذه الإجابة، من الجدير بالذكر، كان هناك تحقيق داخلي داخل جهاز الشاباك ركز على فترة ولاية رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان، وعلى مجمل المحادثات والتقييمات والوثائق المقدمة لحكومتي نتنياهو وبينيت فيما يتعلق بالأموال القطرية.

"عرض جهاز الأمن العام (الشاباك) بدائل لتحويل الأموال - وأبلغ القيادة السياسية في مناسبات عديدة أن الأموال القطرية تقوي حماس وتمول العمليات العسكرية" // من رسالة رونين بار الرسمية

كشف هذا التحقيق بما لا يدع مجالاً للشك أن أرغمان، ومن بعده بار، قدّما نهجاً متسقاً: أولاً، عارضا تحويل الأموال.

بعد رفضه، اقترح الشاباك سبلاً لمراقبة التحويلات لمنع وصول الأموال إلى حماس. هذه الأفكار لم تُنفّذ أيضاً. لاحقاً، عندما بدأت الأموال تصل إلى حماس، بما في ذلك جناحها العسكري، أصدر الشاباك تحذيراً - دون أي تغيير في موقف نتنياهو.

علاوة على ذلك، يكتب بار، "قدّم الشاباك أدلة على تحويل الأموال بشكل غير مباشر إلى الجناح العسكري".

وأوضح الشاباك أيضًا أن تحويل الأموال يُشكّل ضررًا استراتيجيًا إقليميًا بمصالح إسرائيل، ويُقوّي إيران وقطر ضد حلفاء إسرائيل.

وكتب: "على سبيل المثال، في سبتمبر/أيلول 2020، ردّ الشاباك سلبًا على استئناف تحويل الأموال القطرية إلى حماس ردًا على وقف إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة، مدعيًا أن هذا السلوك "يُعلّم" حماس كيفية التصرف في جولات القتال".

رسالة بار تُناقض تمامًا ادعاءات نتنياهو في المؤتمر الصحفي بأن "الأموال التي ذهبت إلى حماس حُوِّلت بناءً على توصية من الشاباك والموساد.

وقد دارت نقاشات كثيرة حولها... كانت مبلغًا زهيدًا. إلى أين صُرِفَت هذه الأموال؟ لـ 100 ألف مستهلك، وللصرف الصحي، وللكهرباء".

وفي رسالته إلى تروبر، يستنتج بار: "في الفترة التي أعقبت عملية الجرف الصامد، كان موقف الشاباك بشأن هذه القضية متماسكًا وواضحًا فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تحويل الأموال القطرية والمخاطر التي ينطوي عليها ذلك".

يستند جواب بار إلى وثائق موسعة بحوزة جهاز الأمن العام، وهذه الوثائق تُفسر جزءًا من معارضة نتنياهو للجنة تحقيق رسمية.

ومن الوثائق الأخرى التي لم تُكشف بعد التحذيرات الصريحة الموجهة إلى رئيس الوزراء، والتي كشف عنها جهاز الأمن العام (الشاباك) سابقًا. إحداها، في يوليو/تموز 2023، كانت محادثةً وجه فيها رئيس جهاز الأمن العام تحذيرًا عامًا من الحرب.

ولم يُنكر نتنياهو التحذير، لكنه أكد أن التحذير لا يُشير إلى قطاع غزة، وقال أتباعه إن هذا التحذير العام لا معنى له.