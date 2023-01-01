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وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم ماكرون: إذا كانت حريصا على إقامة دولة فلسطينية فعليك إقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة

الخميس 12 يونيو 2025 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم ماكرون: إذا كانت حريصا على إقامة دولة فلسطينية فعليك إقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة



القدس المحتلة/سما/

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، “حرص” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيام دولة فلسطينية، ودعاه إلى إقامتها على أراضي فرنسا.
وقال ساعر عبر منصة إكس: “إذا كان ماكرون حريصا جدا على إقامة دولة فلسطينية، فهو مدعو لإقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة”.
كما هاجم ساعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قالت الرئاسة الفرنسية إنه وجّه رسالة إلى ماكرون قبل أيام، أدان فيها هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طالب عباس وفق الرسالة “حماس” بالإفراج فورا عن الأسرى الإسرائيليين، وضرورة نزع سلاحها، وعدم السماح لها بلعب أي دور في حكم قطاع غزة.

 

وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، حسب الحركة.
وجاءت رسالة عباس قبل أيام من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المقرر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 17 إلى 20 يونيو/حزيران الجاري، برئاسة فرنسا والسعودية.
وقال ساعر: “أعرب الرئيس ماكرون عن حماسه للرسالة المُدبّرة التي تلقاها من محمود عباس”.

 

ومستنكرا تساءل: “ما الذي جعل الرئيس الفرنسي متحمسا لهذه الدرجة لرسالة مليئة بالشعارات الفارغة، والوعود الجوفاء التي قُطعت مرات لا تُحصى”، وفق تعبيره.

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