  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لأول مرة منذ 20 عاماً.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تنتهك التزاماتها "النووية"

الخميس 12 يونيو 2025 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 20 عاماً.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تنتهك التزاماتها "النووية"



فيينا/وكالات/

قال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، إن المجلس أصدر قراراً، الخميس، يعلن رسمياً أن إيران "تنتهك" التزاماتها في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وجاء في نص قرار المجلس الذي يضم 35 دولة عضواً: "خلص المجلس إلى أن إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة في ما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران، يشكل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة".

رد إيران

بدوره، رد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، على رسالة مجلس الأمن بشأن انتهاك طهران لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 والاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن إيرواني قوله إن "التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وحذّر إيرواني بشدة من أن "أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسياً، قد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فضّ النزاعات أو استعادة العقوبات".

وذكر التلفزيون الرسمي الِإيراني، الخميس، أن طهران أعلنت عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشمل فتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية.

الأكثر قراءة اليوم

وزراء إسرائيليون بدأوا يعبرون عن تأييدهم لإنهاء الحرب على غزة

مصر: بيان رسمي بشأن قافلة الصمود وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة

فريدمان للإسرائيليين ويهود الشتات: حضروا أنفسكم للعيش في دولة منبوذة عالميا ومصدر عار لا فخر

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

مصادر مصرية : مقترح ويتكوف الجديد يفتقر لضمانات إجبار إسرائيل على وقف الحرب على غزة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم احراز تقدم بين الحريديم والليكود

كاتس يأمر بمنع "قافلة الصمود" من دخول غزة

الأخبار الرئيسية

مسؤولين أمريكيين وأوروبيين : إسرائيل تستعد لمهاجمة إيران قريبا ومن غير الواضح مدى اتساع نطاق الهجوم

13 شهيدا و200 مصابا بمجزرة جديدة بحق المجوعين جنوب مدينة غزة

خليفة السنوار.. "شبح القسام" يواجه الاختبار الأصعب أمام إسرائيل في غزة

"غزة الإنسانية" تتهم حماس بإعدام 5 من موظفيها غرب خانيونس

قناة عبرية تكشف تفاصيل الرد الإسرائيلي على المقترح القطري ونقطة الخلاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية