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تصاعد العزلة الرقمية : غزة بلا إنترنت وبلا خطوط الاتصالات الثابتة

الخميس 12 يونيو 2025 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد العزلة الرقمية : غزة بلا إنترنت وبلا خطوط الاتصالات الثابتة



غزة /سما/

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة بعد استهداف المسار الرئيسي الأخير "للفايبر".

وقالت في بيان لها ان هناك تصاعد العزلة الرقمية نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية، رغم محاولات متكررة لإصلاح المسارات المقطوعة والبديلة.

وأشارت إلى أن جنوب ووسط القطاع ينضمان لحالة العزلة التي تعاني منها غزة وشمالها لليوم الثاني على التوالي.

واكدت ان استمرار الانقطاع يهدد بفصل القطاع بالكامل عن العالم، ويؤثر على الخدمات الإغاثية والصحية والإعلامية والتعليمية.

واوضحت ان الاحتلال يمنع الطواقم الفنية من الوصول إلى مواقع الأعطال أو إصلاح الكوابل والمسارات الاحتياطية منذ أشهر.

وحذرت الهيئة من تبعات إنسانية واجتماعية خطيرة وتدعو لتدخل محلي ودولي عاجل لتسهيل عمليات الإصلاح.

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