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مباحثات مصرية أمريكية بشأن حرب غزة..

الخميس 12 يونيو 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات مصرية أمريكية بشأن حرب غزة..



القدس المحتلة/سما/

أجرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات تناولت جهود التوصل لاتفاق ينهي الحرب بقطاع غزة وتطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صباح الخميس، إنه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مساء الأربعاء.
و”تناول الاتصال الجهود المشتركة، التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر، من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين”، وفق البيان.
وأكد عبد العاطي “ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تلبى تطلعات شعوب المنطقة في تحقيق السلام والامن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط”.

 

كما تناول الاتصال “تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني”، حسب البيان.

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