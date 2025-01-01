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تصاعد كبير في مجازر الاحتلال ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

الخميس 12 يونيو 2025 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد كبير في مجازر الاحتلال ..عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٨٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٨٩ شهيد منذ فجر الاربعاء.

وحسب الاعلام الحكومي فان ٥٧ من الشهداء ارتقوا عند محاولتهم الحصول على الطعام قرب المراكز الأمريكية.

ويستمر انقطاع الإنترنت عن مدينة غزة وشمال القطاع اليوم الثالث فيما امتد الانقطاع لوسط وجنوب القطاع الليل الماضي.

وسط القطاع

واستشهد عشرة مواطنين وأكثر من ١٢٠ إصابة فجر اليوم جراء قصف مدفعي وإطلاق النار من قبل الاحتلال على فلسطينيين ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

واعلن مشفى العودة ارتقاء اربعة شهداء وأكثر من ١٠٠ إصابة جراء القاء طائرات الاحتلال المُسيّر قنابل تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط ما يُسمى "حاجز نتساريم" وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء الاربعاء استشهد ثلاثة مواطنين واصيب ستة بقصف استهدفهم قرب دوار ابو صرار غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

جنوب القطاع

وجدد جيش الاحتلال قصفه لخيام النازحين بخان يونس.

وارتقى شهيدان هم طفل وامراة 

وسبع إصابات جراء استهداف مسيرة بصاروخ استطلاع خيمة لعائلة القاضي بمواصي مدينة رفح تم نقلهم إلي مستشفي الصليب الأحمر والشهيدان هما أنعام القاضي والطفل سامر القاضي.

واستشهد الشاب عبد الوهاب جرير أبو هداف وزوجته ونجله إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي القرارة في خانيونس.

واستهدف الاحتلال عدة منازل لعائلة أبو معمر في منطقة التحلية شرق خان يونس اليوم ويوم أمس، وأنباء عن مفقودين من أبناء العائلة.

غزة والشمال

وارتقى شهيد وإصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعات الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات، محيط دوار النابلسي غرب مدينة غزة.

وكان سبعة مواطنين استشهدوا في القصف المتواصل على حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان أطفال وعدد من الاصابات وصلوا لمستشفى المعمداني جراء استهداف منزل مأهول بالسكان لعائلة علوش بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شمال شرق مدينة غزة

وقال الدفاع المدني - شمال غزة انه يواجه صعوبة كبيرة في تحديد مواقع الاستهدافات بسبب انقطاع الإرسال، وعدم قدرة المواطنين على التواصل معه .

من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل مشافي القطاع ١٢٣ شهيد منهم ٣شهداء انتشال ، و ٤٧٤ مصاب خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٥١٠٤ شهيدًا و ١٢٧٣٩٤ مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٨٢١ شهيد، ١٥٣٥٣ مصابًا).

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