"غزة الإنسانية" تتهم حماس بإعدام 5 من موظفيها غرب خانيونس

غزة/سما/

اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مسلحين من حركة حماس بمهاجمة حافلة يوم الأربعاء، تقل فلسطينيين يعملون مع المؤسسة، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، إن حافلة تقل أكثر من عشرين من أعضاء فريقها تعرضت لهجوم من قبل حماس حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت المؤسسة في بيان: "ما زلنا نجمع الحقائق، لكن ما نعرفه مروع: هناك ما لا يقل عن خمسة قتلى والعديد من الجرحى، ونخشى أن يكون بعض أعضاء فريقنا قد تم أخذهم رهائن".

أكدت المؤسسة أن جميع ركاب الحافلة هم من عمال الإغاثة الإنسانية الفلسطينيين، كما أوضحت أن الحافلة كانت في طريقها إلى مركز توزيع المساعدات الخاص بالمؤسسة غرب خان يونس.

وقالت المنظمة في بيان: "ندين هذا الهجوم الشنيع والمتعمد بأقوى العبارات الممكنة".

كما اتهمت المنظمة حماس بتهديدها مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة.

ولم ترد حماس بعد على هذه الاتهامات.