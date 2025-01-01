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الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الخميس 12 يونيو 2025 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة حارا الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد المقبل فيكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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