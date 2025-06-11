  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رفض مقترح حل الكنيست الإسرائيلي بعد التوصل لتفاهم أولي مع "الحريديم"

الخميس 12 يونيو 2025 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رفض مقترح حل الكنيست الإسرائيلي بعد التوصل لتفاهم أولي مع "الحريديم"



القدس المحتلة/سما/

صوت الكنيست الإسرائيلي صوت في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس ضد حل نفسه، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن خلاف حول التجنيد الإلزامي.

وجرى التصويت ضد الحل بأغلبية 61 صوتا مقابل تأييد 53. وكان من الممكن أن يصبح هذا التصويت خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها.

وأشارت إلى أن الأحزاب الحريدية قررت تأجيل التصويت على حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل، والمعارضة الإسرائيلية طرحت حل الكنيست على التصويت رغم قرار الحريديم.

وصرح يولي إدلشتاين عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في بيان، "يسرني أن أعلن أنه بعد مناقشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات بشأن المبادئ التي سيستند إليها مشروع القانون".

وأعلن إدلشتاين وممثلو حزبي "ديغل هتوراه" و"شاس" وحاخاماتهما،  عن توصلهم إلى اتفاقات. ودعا الحاخام لانداو، الذي أمر بتأجيل التصويت هذا الأسبوع،

في الوقت نفسه، هددت حركة "أغودات إسرائيل"، التي أعلنت دعمها لمقترحات حل الكنيست، قبل التصويت، بأنه في حال عدم الموافقة على المقترح، سيستقيل الوزير غولدنوبف.

ويمنح هذا لائتلاف نتنياهو الحاكم المزيد من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية حتى الآن وتجنب إجراء انتخابات ستكون الأولى لإسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

وزراء إسرائيليون بدأوا يعبرون عن تأييدهم لإنهاء الحرب على غزة

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

مصر: بيان رسمي بشأن قافلة الصمود وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة

فريدمان للإسرائيليين ويهود الشتات: حضروا أنفسكم للعيش في دولة منبوذة عالميا ومصدر عار لا فخر

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

مصادر مصرية : مقترح ويتكوف الجديد يفتقر لضمانات إجبار إسرائيل على وقف الحرب على غزة

الأخبار الرئيسية

"غزة الإنسانية" تتهم حماس بإعدام 5 من موظفيها غرب خانيونس

قناة عبرية تكشف تفاصيل الرد الإسرائيلي على المقترح القطري ونقطة الخلاف

واشنطن : الهجوم الاسرائيلي على ايران خلال ايام وتخوفات من ضرب القواعد الامريكية في دول الخليج

photo_2025-06-11_15-02-55

وزراء إسرائيليون بدأوا يعبرون عن تأييدهم لإنهاء الحرب على غزة

1-69-730x438

فريدمان للإسرائيليين ويهود الشتات: حضروا أنفسكم للعيش في دولة منبوذة عالميا ومصدر عار لا فخر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية