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السفير الإسرائيلي في باريس: نشطاء قارب "مادلين" المحتجزون في إسرائيل مهاجرون غير نظاميين

الأربعاء 11 يونيو 2025 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإسرائيلي في باريس: نشطاء قارب "مادلين" المحتجزون في إسرائيل مهاجرون غير نظاميين



باريس/سما/

قال السفير الإسرائيلي في باريس، الأربعاء، إن النشطاء الفرنسيين المتضامنين مع القضية الفلسطينية والمحتجزين في إسرائيل، يُعاملون على أنهم "مهاجرون غير نظاميين... والهدف هو إرسالهم بطائرة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن".

وقال جوشوا زاركا أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي إن النشطاء الأربعة ومن بينهم النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن "سيمثلون أمام قاضٍ ليقرر ما إذا كان يمكن إعادتهم إلى فرنسا فورا أو أن لهم الحق في البقاء في إسرائيل".

وأضاف "لقد دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني.. ووضعهم هو وضع مهاجرين غير نظاميين". وقال إن "الهدف هو نقلهم في طائرة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن".

وأوضح أنهم "في مركز احتجاز لا يعد سجنا". واعترضت البحرية الإسرائيلية، فجر الإثنين، سفينة شراعية على بُعد حوالي 185 كيلومترا من ساحل غزة. وأبحرت السفينة من إيطاليا وعلى متنها 12 ناشطا، من بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، وكانوا يسعون للوصول إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

ودعا جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الذي تنتمي إليه ريما حسن، الأربعاء، وزارة الخارجية الفرنسية إلى استدعاء جوشوا زاركا.

وكتب ميلانشون على مواقع التواصل الاجتماعي "مضت خمسون ساعة على احتجاز نائبة أوروبية من دون أن تتخذ أوروبا أي إجراء أو تصدر عنها إدانة... لذا، تبقى التعبئة مصدر الدعم الوحيد".

وقال إنه يجب "استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس وتقديم توضيحات" لما يجري.

وافقت غريتا تونبرغ وناشطان فرنسيان على توقيع أوراق تُجيز طردهم، وعادوا إلى فرنسا الثلاثاء. ورفض الفرنسيون الأربعة الآخرون التوقيع. وقالت تونبرغ إن البحرية الإسرائيلية "خطفتنا في المياه الدولية ونقلتنا قسرا إلى إسرائيل".

وعند وصوله إلى باريس مساء الثلاثاء، أدان الدكتور باتيست أندريه، أحد الناشطين الفرنسيَين سوء المعاملة التي مارستها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك "الحرمان من النوم".

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