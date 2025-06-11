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إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين بخان يونس

الأربعاء 11 يونيو 2025 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين بخان يونس



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بإصابة أربعة جنود إسرائيليين في هجومين منفصلين خلال الاشتباكات الجارية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع استهدف دبابة إسرائيلية تابعة للكتيبة 74 المدرعة، ما أسفر عن إصابة جنديين بجراح وُصفت بالمتفاوتة.

وفي هجوم منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين آخرين نتيجة إطلاق نار من قبل مسلح فلسطيني في المنطقة ذاتها، حيث تواصل القوات عملياتها العسكرية المكثفة.

وتشهد مدينة خان يونس، منذ استئناف العمليات الإسرائيلية جنوب القطاع، اشتباكات متقطعة وعمليات توغل محدودة، وسط تقارير عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين.

وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز المواجهة في التصعيد المستمر منذ أشهر، في ظل محاولات إسرائيل فرض سيطرة عسكرية على ما تبقى من معاقل المقاومة في القطاع.

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