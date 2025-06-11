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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم احراز تقدم بين الحريديم والليكود

الأربعاء 11 يونيو 2025 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم احراز تقدم بين الحريديم والليكود



القدس المحتلة/سما/

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تقييما يشير إلى أن الأمور تتجه للتصويت على حل الكنيست بعد عدم إحراز تقدم بين الحريديم والليكود بعد مفاوضات استمرت لمدة 7 ساعات.

ويدرس وزراء حزب "أغودات إسرائيل"، الفصيل الحسيدي في حزب "يهدوت هتوراة"، الاستقالة من الحكومة الإسرائيلية إذا لم توافق الهيئة العامة للكنيست على حلها.

وأعضاء "أغودات إسرائيل" في الحكومة الإسرائيلية هم وزير البناء والإسكان ورئيس حزب يهدوت هتوراة، إسحاق غولدكنوبف، ووزير القدس والتراث اليهودي، مئير بوروش.

وتقول صحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أنه "لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن، وكان النقاش الرئيسي ولا يزال يدور حول العقوبات التي تجعل من القانون (قانونا ذا أسنان)، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تجنيد عدة آلاف من الحريديم؛ وبسبب هذا، هناك تشاؤم في الائتلاف حول إمكانية تمريره، والشعور أن الأمور تتجه إلى الانفجار".

والتقى رئيس حزب شاس، أرييه درعي، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست في محاولة للتوصل إلى اتفاقات بشأن تجنيد الحريديم، وتجنب حل الكنيست. 

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