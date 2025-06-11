الدبيبة يعلن انضمام ليبيا إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة

طرابلس/سما/

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة انضمام ليبيا رسميا إلى "قافلة الصمود" الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكد الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كما شدد الدبيبة على أن التحام الليبيين بهذه القافلة الإنسانية يجسد قيم الوفاء والفزعة التي تميز الشعب الليبي، مشيرا إلى على أن ما جرى يمثل "مشهداً نبيلاً" ينسجم مع تاريخ ليبيا في دعم القضايا العادلة، ويعبّر عن وحدة الشعوب العربية رغم كل التحديات والأزمات.

وقافلة "الصمود" لكسر الحصار على غزة، التي انطلقت في وقت سابق من الأراضي التونسية، وصلت إلى مدينة الزاوية محطتها الأولى داخل الأراضي الليبية وسط دعم من أهالي المدينة.

وستتجه هذه القافلة لاحقا صوب العاصمة طرابلس ومنها إلى مدينة مصراتة لتبدأ رحلتها بعد ذلك نحو شرق ليبيا وصولا إلى معبر "امساعد" الحدودي بين ليبيا ومصر، ثم إلى القاهرة، ثم معبر رفح في 15 من الشهر الجاري.

وتضم هذه القافلة قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة تقل نحو 1500 من المتضامنين من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.