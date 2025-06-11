رئيس أركان إسرائيل من غزة: جنودنا تحت عبء ونحتاج مزيدا من القوات وسنتخذ خطوات لتقصير أمد المعركة

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، أن جيش بلاده بحاجة إلى المزيد من القوات لتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.



جاء ذلك خلال تفقده قوات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية للشهر العشرين على التوالي.



زامير قال: “هذا الأسبوع عملنا في بيروت، وهاجمنا في الضاحية (الجنوبية للعاصمة اللبنانية)، كما هاجمت قوات البحرية (الإسرائيلية) في اليمن، وكذلك في أماكن أخرى”.

واستدرك: “لكن غزة تبقى الساحة المركزية”، وفق بيان للجيش.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



وأضاف زامير: “تهديد حماس لن يبقى خلف السياج الحدودي (بين غزة وإسرائيل)، وعلينا الاستمرار في العمل لهزيمتها، وتدمير البُنى التحتية الإرهابية وقادتها”، على حد زعمه.



وتابع: “علينا أن نتعلم ونتطور في ضوء الحاجة العملياتية، نقوم بتعديلات وننشئ تشكيلات جديدة في الخدمة النظامية والاحتياط لتلبية احتياجات المعركة”.



زامير أردف: “صادقت هذا الأسبوع على خطة شاملة لبناء القوة، وهيكلية وتنظيم الجيش، تشمل إنشاء فرقة إضافية، ولواء دبابات، ولواء مشاة، وتشكيلات أخرى”.



وأكد أن “إسرائيل لا يمكنها أن تستمر بالاعتماد على حجم قوة أدنى وتحتاج مزيدا من القوات، وزيادة عدد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط سيخفف العبء على جنود الاحتياط”.



ومضى قائلا: “المعركة لم تنتهِ بعد، ونحن مطالبون بالاستمرار في العمل لإعادة جميع مختطفينا (الأسرى)، وهزيمة العدو”.



ورغم الإبادة الجماعية المتواصلة، إلا أن إسرائيل تعجز حتى الآن عن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولاسيما إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة والتدمير التام للقدرات العسكرية لــ”حماس”.



وتقدر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.



وختم زامير: “سنتخذ خطوات لتقصير أمد المعركة، وسننتقل إلى أنماط قتال جديدة تتيح لنا تحقيق أهدافنا وتقليل العبء عن المقاتلين”، دون إيضاحات.



وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.



ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.