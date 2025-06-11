الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف جوا وبرا في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأربعاء: "تواصل قوات جيش الدفاع في القيادة الجنوبية العمل ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة في إطار عملية عربات جدعون حيث هاجمت قوات الفرقة (252) أمس عددا من الإرهابين الذين قاموا بإدخال عتاد عسكري ووسائل قتالية إلى مبنى عسكري تم استخدامه لأهداف إرهابية".



وأشار إلى أن "القوات دمرت موقع لإنتاج أسلحة تابع لحماس".

وأضاف بيان الجيش أنه "خلال اليوم الأخير هاجم سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية في أنحاء قطاع غزة حيث وإسنادا للقوات المناورة تم استهداف مباني عسكرية وشقق عملياتية ونقاط استطلاع وقنص شكلت تهديدا على القوات العاملة في المنطقة إلى جانب أنفاق وبنى تحتية إرهابية أخرى".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي من استئناف العمليات العسكرية.

حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا عنيفا على مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع فرض حصار مشدد، تسبب في أزمة إنسانية خانقة وحالة تجويع غير مسبوقة، طالت مئات الآلاف من السكان، وخاصة النازحين.