روسيا تتلقى ردا من تل أبيب حول تزويد الأخيرة كييف بصواريخ "باتريوت"

موسكو/سما/

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تلقت توضيحات من إسرائيل بشأن أنباء نقل صواريخ "باتريوت" لأوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "تلقينا توضيحا من وزارة خارجية إسرائيل يؤكد أن هذا الادعاء (بأن إسرائيل زودت كييف بنظام دفاع جوي) لا يتوافق مع الواقع. نحن نعتمد على التأكيد الرسمي من الجانب الإسرائيلي بأن هذه الدولة لم تقم ولم تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة في المستقبل".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن موسكو مقتنعة بأن هذا النهج يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من روسيا وإسرائيل، ويساهم في الحفاظ على التعاون البناء القائم بين البلدين في مختلف المجالات وتطويره.

يذكر أن سفير إسرائيل لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي كان قد صرح في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ماريتشكا دوفبينكو، نُشرت على قناة يوتيوب، أن إسرائيل نقلت لأوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" الدفاعية التي حصلت عليها سابقا من الولايات المتحدة واستخدمتها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. وأعرب الدبلوماسي عن أسفه لعدم حصول هذا الموضوع على الاهتمام الإعلامي الكافي، ونفى الادعاءات بأن إسرائيل لم تقدّم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكان برودسكي قد ذكر في أغسطس 2024 أن هناك مناقشات في إسرائيل حول إخراج أنظمة "باتريوت" الدفاعية القديمة من الخدمة وإرسالها لأوكرانيا، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في ذلك الوقت.