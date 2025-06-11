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سموتريتش يهاجم غوتيريش.. لا صفقة تبادل وعلينا إسقاط السلطة والقضاء على "حماس"

الأربعاء 11 يونيو 2025 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يهاجم غوتيريش.. لا صفقة تبادل وعلينا إسقاط السلطة والقضاء على "حماس"



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متهما إياه بمعاداة السامية، والتطلع إلى خسارة إسرائيل وانتصار "حماس".


واعتبر سموتريتش في إفادة صحفية أن "السلطة الفلسطينية هي العدو الأضعف، ويجب العمل على إسقاطها"، مشيرا إلى أن إسرائيل "لا تريد تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر".

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، رفض سموتريتش بشكل قاطع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع، مؤكدا أن "كل من ينتمي إلى حماس مصيره الموت، وأنه يجب مواصلة تدمير القدرات العسكرية والمدنية للحركة".

وحذر من التوجه نحو صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" في الوقت الحالي، معتبرا ذلك "خطأ من شأنه السماح للحركة بالتعافي".

ودعا شموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر إلى "الصمود ومواصلة الضغط العسكري وعدم التراجع أو الدخول في صفقات".

وأضاف أن "فرض حكم عسكري على غزة سيكلف مئات الملايين، وهذا ببساطة هراء"، داعيا إلى "القضاء على حماس خلال شهرين أو ثلاثة".

وفي الشأن السياسي الداخلي، حذر سموتريتش من جر إسرائيل إلى انتخابات أثناء الحرب، معتبرا ذلك تصرفا غير مسؤول وخطرا على مستقبل البلاد".

وأكد أن "التاريخ لن يغفر لمن يتسبب في إسقاط حكومة اليمين خلال هذه المرحلة الحساسة"، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لا يمكن الاستمرار في الحرب إلى الأبد في ظل الضغوط الدولية والداخلية الناتجة عن أوضاع جنود الاحتياط والاقتصاد".

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