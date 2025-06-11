"إسرائيل": حاخامات الحريديم مصممون على حل الكنيست

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حاخامات الحريديم مصممون على التصويت لحل الكنيست مساء اليوم الأربعاء.



وحسب المعلومات، قررت المعارضة الإسرائيلية طرح قانون حل الكنيست للتصويت في الهيئة العامة بعد اتخاذ القرار بالإجماع في اجتماع كتل المعارضة، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة في الائتلاف بشأن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، والهدف الحالي هو تأجيلها لمدة أسبوع لاستكمال المفاوضات.

ولا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول مع الحريديم للتوصل إلى اتفاق، حيث أنه يخشى من الانتخابات بدون انتصار في غزة.

وقال عضو الكنيست عن "يهدوت هتوراة" يتسحاق بيندروس: "لا تغيير في موقفنا وسنصوت لصالح حل الكنيست".