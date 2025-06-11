"إسرائيل" توزع 2500 قطعة أرض على حدود مصر على جنودها الاحتياط

إسرائيل توزع 2500 قطعة أرض على الحدود مع مصر لجنود الاحتياط

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تنوي توزيع 2500 قطعة أرض على الحدود الجنوبية مع مصر، وتُخصص هذه الأراضي لجنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، في محاولة لإرضائهم.

تأتي هذه الخطوة بعد خطوة سابقة شملت توزيع 900 قطعة أرض لأغراض البناء بخصومات لجنود الاحتياط في جنوب إسرائيل. ومن المقرر تسويق نحو نصف القطع الجديدة في مناطق مثل ديمونا، ويروحام، وليهافيم، وبئر السبع.

وبحسب الصحيفة، سيتم تسويق أكثر من ألف قطعة أرض في مستوطنة نيتسانا، الواقعة بالقرب من الحدود المصرية.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن هذه الإجراءات تأتي في ظل احتجاجات من جنود الاحتياط على خلفية "إعلان الأراضي" الصادر عن وزارة الإسكان والبناء وسلطة أراضي إسرائيل، وذلك قبل عيد الاستقلال الإسرائيلي. وسبق أن تم الإعلان عن تسويق 900 قطعة أرض بخصم لجنود الاحتياط، لكن سلطة أراضي إسرائيل استمرت في تسويق الأراضي، وهو ما اعتبره البعض "منحة رمزية".

تم التخطيط لتسويق حوالي 2500 قطعة أرض إضافية بخصومات لجنود الاحتياط وجنود الجيش الإسرائيلي من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتمكن هؤلاء من بناء منازل عائلية عليها باستخدام برنامج "ابنِ بيتك"، وذلك بعد فوزهم بها عبر نظام اليانصيب أو التسجيل.

تشمل هذه الأراضي 11 بلدة في جنوب إسرائيل على الحدود مع مصر، من بينها مستوطنة نيتسانا التابعة لمجلس رامات النقب الإقليمي الاستيطاني، حيث من المخطط تسويق ما لا يقل عن 1044 قطعة أرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأراضي مخصصة للأشخاص الذين خدموا أو يخدمون حاليًا في صفوف جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج هم: