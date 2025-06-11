  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مؤسسة هند رجب تلاحق ضابطا إسرائيليا في هولندا بجرائم حرب في غزة

الأربعاء 11 يونيو 2025 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة هند رجب تلاحق ضابطا إسرائيليا في هولندا بجرائم حرب في غزة



وكالات/سما/

تقدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية (HRF) بشكوى إلى النيابة العامة الهولندية ضد الرائد لافي لازاروفيتش أحد ضباط سلاح الجو الإسرائيلي تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب في غزة.

 

ويأتي ذلك في ظل تواجد لازاروفيتش حاليا في هولندا، حيث يشارك في جولة "سايبر آرك العالمية" التي تنظمها شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سايبر آرك".

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن لازاروفيتش، الذي يشارك في الفعالية بصفته مديرا تنفيذيا في مجال التكنولوجيا، لا يزال في الخدمة العسكرية الفعلية، معتبرة أن ظهوره العلني خلال فترة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يثير شبهات قانونية تستدعي التحقيق.

وأكدت المؤسسة أن لازاروفيتش ظهر مرتديا الزي العسكري في فيديو ترويجي للشركة، صور من مقر "هاكيريا" العسكري في تل أبيب، الذي يعد مركز القيادة الرئيسي للعمليات الجوية الإسرائيلية، وهو ما يعد بحسب المؤسسة مؤشرا على ضلوعه المباشر في أنشطة عسكرية خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة.

واستندت الشكوى إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، والتي وثقت استهداف القوات الجوية الإسرائيلية لمناطق سكنية ومرافق مدنية، بينها مستشفيات ومدارس ومخيمات لاجئين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

ووصفت مؤسسة "هند رجب" تلك الهجمات بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت على ضرورة احتجاز لازاروفيتش وفتح تحقيق أولي في دوره المحتمل ضمن تلك العمليات، مشيرة إلى أن رتبته العسكرية وتوقيت ظهوره العلني، ومكان وجوده خلال فترة القصف تشكل "أسبابا معقولة للاعتقاد بتورطه في عمليات عسكرية أو دعمه لها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وحذرت المؤسسة من أن السماح لأفراد يشتبه بتورطهم في جرائم دولية بالتنقل بحرية والتحدث في فعاليات عامة، قد يحول هولندا إلى "ملاذ آمن" لتفادي المساءلة الدولية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية قانونية أوسع تهدف إلى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بالتعاون مع فرق قانونية دولية، واستنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يكفله القانون الهولندي والدولي.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

الناشطة غريتا ثونبرغ ترد على ترامب وتعلق على صورة لتلقيها شطيرة من جندي إسرائيلي

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

الحوثيون: استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخين باليستيين أحدهما أصابه بشكل مباشر

الأخبار الرئيسية

684960ec4236043dd3607f24

سموتريتش يهاجم غوتيريش.. لا صفقة تبادل وعلينا إسقاط السلطة والقضاء على "حماس"

photo_2025-06-11_16-28-41

تقرير: نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع سوريا

20250610201147afpp-afp_49uu797.h-730x438

صحيفة إسرائيلية: “إهانة شخصية لترامب”.. هل استسلمت فرنسا لضغوط واشنطن بشأن “الاعتراف بدولة فلسطين”؟

2-42-730x438

"إسرائيل" تواصل إعدام المجوعين قرب نقاط التوزيع والمقاومة تتصدى للهجوم البري في خان يونس

إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة حال اندلاع صراع عسكري.. وزير الدفاع الإيراني: جاهزون للحرب وسنرد على التهديدات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية