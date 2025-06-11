  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

"إسرائيل" تبدأ تجنيد جيش من الحريديم مطلع يوليو

الأربعاء 11 يونيو 2025 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تبدأ تجنيد جيش من الحريديم مطلع يوليو



القدس المحتلة/سما/

أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن خطة لتجنيد 54 ألفا من الحريديم الذين تجاوزوا سن التجنيد دون استلام استدعاءات الخدمة العسكرية.


وقال اللواء شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة استماع في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن عملية إصدار أوامر التجنيد لهذه الشريحة ستبدأ في يوليو القادم، وقد تتم على دفعة واحدة أو على مرحلتين.

وأشار طيب إلى أن الجيش سيعزز إجراءات الإنفاذ، قائلا: "سنعتمد أساليب مبتكرة لضمان الامتثال، تشمل نقاط تفتيش في مطار بن غوريون ووحدات اعتقال متنقلة".

وتطلب إسرائيل من معظم الرجال اليهود أداء ما يقرب من 3 سنوات في الخدمة العسكرية تليها سنوات من خدمة الاحتياط، فيما تخدم النساء اليهوديات عامين إلزاميين.

لكن المتدينين المتشددين ذوي النفوذ السياسي، والذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون على إعفاءات، إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية، لكن هذه الإعفاءات والرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من طلاب المعاهد الدينية حتى سن 26 عاماً، أثارت الغضب العام.

ويعود إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد إلى عام 1948، لكن مع ضغط الأحزاب الدينية النافذة سياسيا، تضخمت الأعداد إلى عشرات الآلاف في الوقت الحالي.

وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بأن الإعفاءات "غير قانونية"، لكن التمديدات المتكررة وأساليب المماطلة الحكومية حالت دون إقرار قانون بديل.

وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، فعلت إسرائيل 360 ألف جندي احتياط، وهي أكبر عملية تعبئة لها منذ حرب عام 1973. 

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

الناشطة غريتا ثونبرغ ترد على ترامب وتعلق على صورة لتلقيها شطيرة من جندي إسرائيلي

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

الحوثيون: استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخين باليستيين أحدهما أصابه بشكل مباشر

الأخبار الرئيسية

684960ec4236043dd3607f24

سموتريتش يهاجم غوتيريش.. لا صفقة تبادل وعلينا إسقاط السلطة والقضاء على "حماس"

photo_2025-06-11_16-28-41

تقرير: نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع سوريا

20250610201147afpp-afp_49uu797.h-730x438

صحيفة إسرائيلية: “إهانة شخصية لترامب”.. هل استسلمت فرنسا لضغوط واشنطن بشأن “الاعتراف بدولة فلسطين”؟

2-42-730x438

"إسرائيل" تواصل إعدام المجوعين قرب نقاط التوزيع والمقاومة تتصدى للهجوم البري في خان يونس

إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة حال اندلاع صراع عسكري.. وزير الدفاع الإيراني: جاهزون للحرب وسنرد على التهديدات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية