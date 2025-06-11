قوة إسرائيلية تتجاوز الخط الأزرق بمنطقة بئر شعيب في جنوب لبنان

بيروت/سما/

أفادت مصادر إعلامية بأن قوة إسرائيلية مؤللة قوامها 50 جنديا ومعززة بجرافات توغلت إلى محيط بئر شعيب على أطراف بلدة بليدا في جنوب لبنان وبدأت تجريف ما ردمه الجيش اللبناني قبل أيام.

وتواصل القوات الإسرائيلية بشكل متكرر بنشر قواتها مصحوبة بجرافات ومتجاوة الخط الأزرق في جنوب لبنان وتقوم بعمليات جرف وإنشاء خنادق في المنطقة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وقصف في جنوب لبنان، وتنفذ غارات بشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط بجنوب لبنان.