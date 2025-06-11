  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قوة إسرائيلية تتجاوز الخط الأزرق بمنطقة بئر شعيب في جنوب لبنان

الأربعاء 11 يونيو 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوة إسرائيلية تتجاوز الخط الأزرق بمنطقة بئر شعيب في جنوب لبنان



بيروت/سما/

أفادت مصادر إعلامية بأن قوة إسرائيلية مؤللة قوامها 50 جنديا ومعززة بجرافات توغلت إلى محيط بئر شعيب على أطراف بلدة بليدا في جنوب لبنان وبدأت تجريف ما ردمه الجيش اللبناني قبل أيام.

وتواصل القوات الإسرائيلية بشكل متكرر بنشر قواتها مصحوبة بجرافات ومتجاوة الخط الأزرق في جنوب لبنان وتقوم بعمليات جرف وإنشاء خنادق في المنطقة.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وقصف في جنوب لبنان، وتنفذ غارات بشرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط بجنوب لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

الناشطة غريتا ثونبرغ ترد على ترامب وتعلق على صورة لتلقيها شطيرة من جندي إسرائيلي

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

الحوثيون: استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخين باليستيين أحدهما أصابه بشكل مباشر

الأخبار الرئيسية

684960ec4236043dd3607f24

سموتريتش يهاجم غوتيريش.. لا صفقة تبادل وعلينا إسقاط السلطة والقضاء على "حماس"

photo_2025-06-11_16-28-41

تقرير: نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع سوريا

20250610201147afpp-afp_49uu797.h-730x438

صحيفة إسرائيلية: “إهانة شخصية لترامب”.. هل استسلمت فرنسا لضغوط واشنطن بشأن “الاعتراف بدولة فلسطين”؟

2-42-730x438

"إسرائيل" تواصل إعدام المجوعين قرب نقاط التوزيع والمقاومة تتصدى للهجوم البري في خان يونس

إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة حال اندلاع صراع عسكري.. وزير الدفاع الإيراني: جاهزون للحرب وسنرد على التهديدات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية