  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة حال اندلاع صراع عسكري.. وزير الدفاع الإيراني: جاهزون للحرب وسنرد على التهديدات

الأربعاء 11 يونيو 2025 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تهدد بضرب القواعد الأمريكية بالمنطقة حال اندلاع صراع عسكري.. وزير الدفاع الإيراني: جاهزون للحرب وسنرد على التهديدات



طهران /وكالات /

هددت إيران، اليوم الأربعاء، بضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع عسكري مع أميركا.
وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، إنه إذا فشلت المفاوضات النووية واندلع صراع مع الولايات المتحدة فإن إيران ستضرب القواعد الأميركية في المنطقة.
وتأتي هذه التهديدات قبل أيام من الجولة السادسة المقررة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء عن وزير الدفاع قوله، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة، أن “التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد”.

 

وأشار الوزير إلى أن “القوات العملياتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل، وقد أجرت الأسبوع الماضي تجربة ناجحة لصاروخ يحمل رأساً حربياً يزن طنين”، وفقا للوكالة.
وأضاف نصير زاده: “يُقال أحياناً إنه إذا لم تثمر المفاوضات، فستؤول الأمور إلى المواجهة؛ وأنا أقول باسم الشعب الإيراني: إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أميركا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة”.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري يحذر من وصول مقاتلة صينية متطورة إلى أيدي القوات الجوية المصرية

"واللا" العبري : خطأ فادح كلف محمد السنوار حياته.. ما وجه الشبه بين مقتله واغتيال حسن نصر الله؟!

تقرير: مباحثات بين الوسطاء للتوصل إلى تسوية وضمانات لإنهاء الحرب على غزة

صحيفة عبرية: “أوقفوا نبوءة خامنئي”..غزة ستبتلع دولتكم إن لم تنهوا الحرب فوراً

ويتكوف يؤكد وجود "تفاهمات" مع حماس.. ومسؤول إسرائيلي: هناك تقدم وتغييرات ومناقشات

طائرة إسرائيلية توثق هجوم مقاوم بغزة على دبابة وتفجيرها (شاهد)

الناشطة غريتا ثونبرغ ترد على ترامب وتعلق على صورة لتلقيها شطيرة من جندي إسرائيلي

الأخبار الرئيسية

سلطة النقد توضح تبعات قرار سموتريتش قطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية..

سموتريتش : تسليح الميلشيات في غزة تم من وراء ظهورنا…

مصادر مصرية : مقترح ويتكوف الجديد يفتقر لضمانات إجبار إسرائيل على وقف الحرب على غزة

الكشف عن تفاصيل المقترح القطري الجديد بين حماس وإسرائيل ..

القناة 12 العبرية : حماس تبدي مرونة مفاجئة في مسألة الضمانات لانهاء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية