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احتفال حصري بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس فنادق ريكسوس

فنادق ريكسوس مصر تستضيف النجمة العالمية جينيفر لوبيز في شرم الشيخ في شهر يوليو المقبل

الأربعاء 11 يونيو 2025 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنادق ريكسوس مصر تستضيف النجمة العالمية جينيفر لوبيز في شرم الشيخ في شهر يوليو المقبل



شرم الشيخ/سما/

ستعتلي الأيقونة العالمية جينيفر لوبيز المسرح في فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ في غضون أسابيع قليلة، في ليلة لا تُنسى من الموسيقى والترفيه. يُقام الحفل في 4 يوليو 2025، ويُعدالانطلاقة الرسمية لجولتها العالمية المنتظرة “UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025” – وأنتم مدعوون لتكونوا جزءًا من هذه اللحظة التاريخية.

كجزء من احتفالات الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لفنادق ريكسوس، يُعد هذا الحدث الفريد من نوعه دليلًا على التزام العلامة التجارية بالضيافة الفاخرة والتجارب العالمية الراقية. ويُعتبر هذا العرض أولى فعاليات عام كامل من الاحتفالات بمشاركة نجوم عالميين.

سيحظى الضيوف الذين يحجزون إقامتهم ابتداءً من الآن في فنادق ريكسوس راداميس شرم الشيخ، أو نادي بريفاي باي ريكسوس شرم الشيخ، أو ريكسوس بريميوم سيجيت، أو ريكسوس شرم الشيخ، بالدخول المجاني إلى الحفل – وهي فرصة فريدة متاحة حصريًا لنزلاء ريكسوس.

ويُعد هذا الحدث محطة بارزة تُسلّط الضوء على فندق ريكسوس راداميسشرم الشيخ كوجهة فاخرة تُحدث تحولًا في معايير الضيافة، إذ يستضيف الليلة الافتتاحية لجولة جينيفر لوبيز العالمية، ويعزز مكانته كمركز للفعاليات العالمية الأيقونية.

وقال السيد إركان يلدرم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر:
“نحن فخورون للغاية باستضافة جينيفر لوبيز وإطلاق جولتها العالمية من فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ. لا يُجسّد هذا الاحتفال مرور 25 عامًا على تميّز ريكسوس فحسب، بل يؤكد أيضًا على المكانة المتنامية لمصر على خريطة الضيافة الفاخرة والترفيه العالمي.”

تُعرف جينيفر لوبيز – الفنانة الحائزة على عدة ألبومات بلاتينية والممثلة وأيقونة الموضة – بعروضها المذهلة وأغانيها الخالدة. وتعد جولتها لعام 2025 بتقديم عروض مبهرة تضم أشهر أغانيها، وأعمالها الجديدة، ولحظات لا تُنسى.

لا تفوّتوا هذا الاحتفال الاستثنائي بالموسيقى والفخامة والبريق. المسرح جاهز، والعد التنازلي قد بدأ.

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